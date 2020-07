Orta Nova, morto il giovane Gabriele: sgomento comunità

Orta Nova, 22 luglio 2020. “Abbiamo appreso con molto sgomento della morte di un ragazzo della nostra terra, Gabriele Campanella. Una giovane vita spezzata ancora a causa di un incidente stradale. Non ci sono parole. La sicurezza delle strade nei nostri territori diventa sempre di più di vitale importanza, in quanto basta un niente per ritrovarsi in situazioni come queste. Ci uniamo al dolore della famiglia Campanella per la perdita del loro ragazzo che lascia sicuramente costernata un’intera comunità”.