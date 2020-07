Recovery Fund. Bordo “Sconfitta enorme per i sovranisti del nostro Paese”

Roma, 22 luglio 2020. “In aula alla Camera per le comunicazioni del Presidente Giuseppe Conte dopo lo straordinario successo ottenuto nel Consiglio europeo dei giorni scorsi.

L’Italia, grazie al lavoro del Governo, ha ottenuto 209 miliardi di euro per far ripartire il Paese dopo la drammatica crisi seguita alla pandemia”. Lo scrive sui social il deputato di Manfredonia, Michele Bordo.

“Adesso bisogna correre ed investire sulle infrastrutture, la Green economy, la digitalizzazione, la scuola, il lavoro, i giovani. E sarà anche necessario semplificare e sburocratizzare la macchina amministrativa. Il risultato senza precedenti ottenuto nel negoziato europeo da Conte e dal Governo è fondamentale per consentire all’Italia di superare questo momento di grande difficoltà e guardare al futuro con maggiore serenità. Quanto deciso a Bruxelles conferma quanto sia importante l’Europa per l’Italia e segna una sconfitta enorme per i sovranisti del nostro Paese. Anzi, se al Governo ci fossero stati loro, l’Italia non avrebbe ottenuto questa imponente risposta di solidarietà, grazie anche e soprattutto al sostegno di Francia e Germania. E questo non per un pregiudizio, ma per una ragione semplice: se insulti ogni giorno, come fanno Meloni e Salvini, poi è difficile avere solidarietà e sostegno“.