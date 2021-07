Covid Puglia, vacanze in Spagna e Grecia: 12 ragazzi positivi

Foggia, 22/07/2021 – (ilquotidianoitaliano) Sono 12 i giovani di Casarano risultati positivi dopo il rientro dalle vacanze in Spagna e in Grecia. La madre di uno dei ragazzi ha contratto il virus, ora la comunità teme lo scoppio di un focolaio importante, anche perché con probabilità potrebbe trattarsi di variante delta. Tutti i 12, asintomatici, sono stati collocati in isolamento, con l’Asl che ha avviato tutte le procedure per risalire alla catena dei contatti stretti.

Secondo le prime informazioni pare che i ragazzi non siano vaccinati o almeno non abbiano completato il ciclo con entrambe le dosi. “Per quest’anno godiamoci il mare del Salento o se proprio vogliamo uscire dai confini provinciali scegliamo l’Italia ma evitiamo i paesi esteri”, consiglia il primo cittadino di Casarano, Ottavio De Nuzzo. (ilquotidianoitaliano)