Decreto Sostegni-bis è Legge: sì definitivo dal Senato

Roma, 22/07/2021 – (lavoroedirirtti) Decreto Sostegni-bis è legge: giovedì 22 luglio 2021, il Senato – con 213 voti favorevoli, 28 contrari e un’astensione – ha rinnovato la fiducia al Governo approvando, in via definitiva, il ddl n. 2320, di conversione, con modificazioni, del del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (cosiddetto decreto Sostegni-bis), recante misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

Il testo completo e definitivo dovrà ora essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale per la sua entrata in vigore. Aggiorneremo questo articolo con il testo della Legge appena disponibile in GU.

Molte le novità al suo interno: dalle modifiche al contratto a tempo determinato, all’ulteriore trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, passando per la NASpI e trattamento di mobilità in deroga.

Decreto Sostegni-bis, sì del Senato: gli emendamenti più importanti nel testo

Nelle seguenti righe, dunque, andremo ad analizzare tutte le novità in tema di lavoro e previdenza, ovvero gli emendamenti più importanti approvati da Camera e Senato in sede di conversione del Decreto-Legge.

Modifiche al contratto a tempo determinato

Il “Decreto Sostegni-bis” ha inserito, nell’ambito del contratto a tempo determinato, una nuova condizione giustificatrice dei contratti a termine. Grazie a tale condizione è possibile superare il termine dei 12 mesi di durata, restando comunque nel limite massimo dei 24 mesi.

Inoltre, per le specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro la disposizione per cui può essere apposto al contratto di lavoro un termine di durata superiore a 12 mesi e comunque non eccedente i 24 mesi, si applichi fino al 30 settembre 2022.

Ulteriore periodo di CIGS

Nuovo e ulteriore periodo di CIGS per le imprese in particolari situazioni di crisi. In particolare è previsto un nuovo periodo massimo di 13 settimane fruibili entro il 31 dicembre 2021, con esonero dalla contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro.

In tali casi, non è possibile avviare le procedure. (lavoroediritti)