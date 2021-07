Emergenza criminalità a San Severo: arrivano i rinforzi dal Ministero

San Severo (Foggia), 22/07/2021 – “ A seguito della mia nota del 12 luglio scorso con la quale ho immediatamente chiesto al Ministero dell’Interno un aumento dell’organico delle forze di polizia a San Severo e nella provincia di Foggia ed a seguito di una proficua interlocuzione con il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, On. Carlo Sibilia, il Viminale ha tempestivamente risposto alle mie pronte sollecitazioni notiziandomi che è stato attivato il piano per l’invio di un contingente di 42 unità per il periodo estivo”.

“Ringrazio il Ministero dell’Interno ed in particolare il Sottosegretario di Stato, On. Carlo Sibilia, per il suo immediato interessamento e per la pronta risposta dello Stato in un territorio bellissimo e ricco di risorse ma che ha bisogno di un rafforzamento delle forze di polizia per rendere sempre più efficace il contrasto della criminalità nella nostra terra.