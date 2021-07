Riflettori di Anac su Palasport di Cerignola, Pd: “Nefandezze amministrative”

L’Anac contesta le modalità con le quali nel 2016 è stato gestito l’appalto da 1,5 milioni di euro per la realizzazione del Palasport a Cerignola. Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno in riferimento all’ alienazione di un ettaro di terreno comunale per un supermercato e di altrettanto suolo per costruire il palasport.

“Con 3 anni di ritardo lo dice anche l’Anac e speriamo si vada in fondo, facendo chiarezza”. La nota è di Fdi di Cerignola, che sulla vicenda aveva già sollevato dubbi durante l’amministrazione di Franco Metta: “A noi, il sospetto che sul quella vicenda non splendesse il sole venne da subito: tra partecipanti unici appena costituiti e compravendite in poche ore con costi lievitati nottetempo, non serviva un genio a capire che qualcosa andrebbe chiarita. Cerignola ha bisogno di trasparenza. Di gente perbene con una visione, non di chi asseconda richieste”.

Commenta il candidato sindaco alle prossime amministrative Tommaso Sgarro: “Si continua a fare parlare male di Cerignola. In buona sostanza o qualcuno ha voluto fare il fesso o si è fatto prendere per fesso su quello che hanno spacciato per un Palasport…In tutti e due i casi a rimetterci sono state le cerignolane e i cerignolani”.

Il Pd di Cerignola, che sostiene Francesco Bonito sindaco, annota: “In qualunque comunità evidenze come queste renderebbero improponibile una ricandidatura di chi ha portato Cerignola allo sfacelo totale. La macchia del commissariamento per infiltrazioni mafiose e per ultima la notizia che l’Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha puntato i suoi riflettori sulle irregolarità nella costruzione del Palasport e nella cessione del terreno dell’Istituto Agrario. Rialzeremo Cerignola, lo faremo lottando contro questo genere di nefandezze amministrative”.