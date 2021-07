SUDCHIAMAITALIA: a Roma invitati ma assenti i parlamentari foggiani

Foggia 22 luglio 2021. Il primo pensiero del Circolo M24A-ET di Foggia, nella giornata odierna, va al sacrificio umano che la guerra ha chiesto, con ferocia inaudita, alla nostra Comunità per tutte le vittime dei bombardamenti subiti dalla nostra Città.

Passando alla cronaca, ma proprio con questo ricordo indelebile con una citazione anche effettuata nel corso degli interventi, si è svolta ieri a Roma, in piazza di Monte Citorio, la manifestazione #SUDCHIAMAITALIA organizzata dal Movimento 24 Agosto per l’Equità Territoriale tra Nord e Sud.

L’evento molto partecipato con delegazioni provenienti da molte regioni italiane, svoltosi nell’assolato pomeriggio romano, è stato co-organizzato con altri interlocutori istituzionali e non, come la Rete dei Sindaci “Recovery Sud”, fa seguito alla presentazione della Petizione urgente discussa a Bruxelles il 15 luglio u.s., corredata, in poco meno di un mese, da migliaia di firme raccolte dal M24A-ET. Dopo la discussione in Commissione al parlamento europeo, la petizione 0515/2021, condivisa dai componenti la Commissione, è rimasta aperta con una serie di verifiche e controlli richiesti con note alla presidente Ursula von der Leyen.

A distanza di circa una settimana l’evento davanti al Parlamento italiano. Folta la delegazione foggiana che si è recata a Roma, insieme alle altre della Puglia, con un bus. Di seguito la dichiarazione del Referente del Circolo Tavoliere Monti Dauni Pasquale Cataneo intervenuto ieri in qualità di componente del Direttivo nazionale del Movimento 24A-ET : “La manifestazione odierna è il “continuum” di quella che abbiamo già organizzato, proprio in questa piazza, il 6 ottobre del 2020 dal titolo #NONUNPASSOINDIETRO con le prime denunce in merito ad una iniqua ripartizione dei fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza e, purtroppo, a distanza di quasi un anno noi siamo a confermare che la ripartizione fatta da parte del Governo italiano è presentato a Bruxelles non solo è iniqua ma è anche farlocca. Come ha ben detto il professor Gianfranco Viesti, noi siamo nella condizione di avere, se tutto va bene dall’attuale programmazione si è no 30-35 miliardi che corrisponde all’incirca al 15-20%, quindi non il 70% che invece spetta al Mezzogiorno in base all’applicazione dei criteri di riparto utilizzati dalla UE».

Sull’aspetto fondamentale della ripartizione territoriale delle risorse l’esponente foggiano, che è anche uno dei due estensori dello studio che il M24A-ET ha pubblicato a fine luglio 2020, nel suo intervento ha cosi sottolineato: «Applicando i criteri già definiti dall’Unione Europea per destinare le somme agli Stati membri, cioè popolazione inverso al Pil e tasso medio di disoccupazione, al Sud spetta quel 70% che era ed è confermato da quei criteri mai smentiti da nessuno invece hanno promesso il 40% e, in realtà con l’applicazione dell’effetto interdipendenza presente tra Mezzogiorno e resto del Paese, vogliono in realtà destinarne il 10%!»

Il tema dello sviluppo sociale ed economico di un territorio dovrebbe al centro dell’interesse di chi fa politica. Spessissimo si perde nelle dichiarazioni di intenti, nei comunicati stampa e nei convegni, pochissime volte invece si passa dalle parole ai fatti a fare il “bene comune”. L’ultimo esempio nazionale riguarda appunto il PNRR che “vale” circa 17 volte il Piano Marshall. La costante che ne risulta è che, stante l’attuale impostazione, il divario tra il Mezzogiorno e il resto del Paese si allarga ulteriormente anziché ridursi, in linea, purtroppo, con l’orientamento, ancora vivo e vegeto, da oltre 160 anni (l’essenza della cd. Questione meridionale).

Ai parlamentari eletti o residenti in Capitanata sono state inviate lettere-invito per la partecipazione alla manifestazione con la preghiera di mettere da parte, almeno per questa volta, l’appartenenza partitica o d’area seguendo l’esempio dei Sindaci della rete “Recovery Sud”. Non si è visto nessuno dei parlamentari di Capitanata, a differenza di due o tre, invece eletti, nella provincia di Bari.