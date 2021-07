Vieste, muore netturbino caduto da camion di rifiuti

Vieste (Foggia), 22/07/2021 – (garganotv) Mortale incidente sul lavoro questa mattina a Vieste. Vittima un dipendente dell’impresa Impregico, a cui è affidato, in questo periodo, il servizio di igiene urbana cittadina. Per causa in corso di accertamento, l’operaio, Michele Tantimonaco, di 54 anni, addetto allo svuotamento dei cassonetti dei rifiuti, nel mentre si trovava, con un collega di lavoro, sul retro del camion utilizzato per tale servizio, sarebbe caduto di peso mentre il mezzo era in movimento, riportando ferite al capo, tali da causargli la morte, nonostante le cure prestate e il ricovero nell’ospedale Casa Sollievo di San Giovanni Rotondo.

Sull’accaduto la magistratura ha aperto una inchiesta per fare piena luce sulla dinamica della disgrazia. Michele Tantimonaco, dai più conosciuto con il nomignolo di “Kakà”, lo scorso anno aveva perso prematuramente il figlio, Angelo, il cui decesso aveva provocato tanta commozione in città. (garganotv)