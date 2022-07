Carnevale di Manfredonia, 9 ospiti “incredibili” per “La notte delle meraviglie”

E’ la prima edizione de “La notte delle meraviglie” in programma sabato 30 luglio alle ore 21 in Piazza Maestri d’Ascia, che vuol raccogliere e concentrare l’essenza del carnevale, un appuntamento annuale all’insegna delle emozioni, delle sensazioni e dell’incanto, uno spettacolo che unisce arte, scienza, musica, comicità alla magia dei colori con un cast di grande richiamo. Lo spettacolo – un voluto richiamo all’eccellenza della Gran Parata delle Meraviglie, unica nel suo genere al mondo, con la partecipazione di migliaia di bambini e studenti degli Istituti scolastici – è un viaggio tra luci, colori e musiche dove la magia del varietà riscopre grandi artisti ed ingegneri dell’arte della meraviglia.

Ricchissimo il programma della serata che vedrà esibirsi grandi interpreti, dal noto cantante Ottavio de Stefano a Samuel Barletti, considerato il più bravo ventriloquo del mondo, vincitore di un’edizione di Italia’s Got Talent, passando per la magica voce dell’imitatore Stefano Bucci. Spazio, quindi, alla comicità proveniente dalla tv con Santino Caravella e alle acrobazie del visual artist Mickael Brest. A completare il cast delle meraviglie è un momento dedicato alla luce con la dottoressa Paola Catapano, nota divulgatrice dell’Organizzazione europea per la ricerca nucleare che sarà in collegamento con la piazza proprio dal CERN di Ginevra.