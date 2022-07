Foggia, 16enne perde i sensi: operatore 118 fuori servizio la salva

FOGGIA, 22/07/2022 – (affariitaliani) Un uomo del 118, fuori servizio, salva la vita a una ragazza di 16 anni di Foggia, che aveva perso i sensi a seguito di una grave caduta e rischiava il soffocamento per l’ostruzione delle vie respiratorie.

Così, l’operatore della postazione del 118 di Castelluccio Valmaggiore, Rocco Paglia racconta: “La provvidenza ha voluto che fossi lì, al posto giusto e al momento giusto“. Dalla ricostruzione dei fatti emerge che l’operatore del 118, libero dal servizio, si trovava a Foggia, in piazza dell’Immacolata, in compagnia di alcuni amici. Dalla piazzetta, gremita di giovani e famiglie, ad un certo punto si sono alzate delle urla allarmanti e l’uomo si è avvicinato per vedere cosa stava accadendo.

Rocco Paglia ha subito visto la ragazza a terra. Questa era priva di conoscenza e aveva le vie respiratorie ostruite. La sua esperienza gli dice che non c’è tempo da perdere: “La ragazza, di 16-17 anni al massimo, stava già diventando cianotica. Ho capito subito che la lingua le stava ostruendo le vie respiratorie e le ho praticato la manovra di iperestensione del capo. A quel punto ha iniziato a respirare nuovamente, l’ho messa in posizione laterale e sono rimasto con lei finché non sono arrivati i soccorsi”, racconta Paglia. (affariitaliani)