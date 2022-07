Foggia, bando edilizia residenziale pubblica: i dubbi dei sindacati

Foggia, 22 luglio 2022 – “Vorremmo sapere dal Commissario Straordinaria del Comune di Foggia Marilisa Magno a che punto sia l’iter del bando di Concorso n.7/2021 indetto ai sensi della Legge Regionale n.10/2014 per l’assegnazione in locazione semplice degli alloggi dí Edilizia Residenziale Pubblica, pubblicato in data 13.12.2021 e scaduto in data 28.01.2022. Dopo l’incontro unitario avuto nel maggio scorso non abbiamo più alcuna notizia”.

La preoccupazione è espressa da Michele De Palma Sunia Cgil, Alessandra Paciello Sicet Cisl, Pasqualino Festa Uniat-Uil, Gerardo De Feudis Assocasa.

“Contestiamo e consideriamo totalmente inappropriata la proposta della Commissione Straordinaria del Comune di Foggia di riaprire i termini di partecipazione al bando per l’assegnazione degli alloggi Edilizia Residenziale Pubblica. Infatti, come abbiamo riportato in una comunicazione inviata al Prefetto di Foggia, alla Dirigenza del Settore Politiche Abitative della Regione Puglia ed alla Dirigenza del Servizio Politiche Abitative del Comune di Foggia, ai sensi dell’art. 4, co.4 della Legge Regionale n. 10/2014, l’ufficio comunale competente avrebbe già dovuto formulare e pubblicare la graduatoria provvisoria. Pertanto, proporre la riapertura dei termini di partecipazione non solo non conclude un procedimento già avviato ma potrebbe creare meccanismi di disparità trai concorrenti della graduatoria stessa. Va precisato – rimarcano Michle De Palma, Alessandra Paciello, Pasqualino Festa, Gerardo De Feudis -che i termini di 90 giorni per l’uscita della graduatoria provvisoria dalla chiusura del bando sono scaduti il 30 aprile e che siamo seriamente preoccupati per la grave emergenza abitativa che attanaglia Foggia e che il prolungarsi dei tempi non fa altro che peggiorare la situazione.

Ci teniamo a sottolineare che siamo pienamente a supporto dei cittadini che attendono ormai da mesi delle risposte. Con preoccupazione e fermezza nello stesso tempo invitiamo l’Amministrazione Comunale a non intraprendere la strada della riapertura dei termini di partecipazione al succitato Bando di Concorso poiché sì potrebbero avviare iniziative giudiziarie con conseguenti gravi ritardi nelle assegnazioni, atteso che i procedimenti avviati non sono stati ancora conclusi”.