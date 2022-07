FOGGIA, 22/07/2022 – Il 52 Interparrocchiale sbarca a Peschici, approda nel Gargano Nord, l’occasione è d’oro per le parrocchie in quanto con questa scelta sarà possibile aprire nuove forme di evangelizzazione e scelte pastorali/sfide per l’intera comunità diocesana.

Lunedì 25 luglio presso lo stadio comunale di Peschici ci sarà un quadrangolare di calcio, le parrocchie che vi partecipano della vicaria di Manfredonia sono ,SS Redentore,Sacra Famiglia,San Michele, e Peschici città che ospita. Una giornata di amicizia, di sani valori e piena di goal per la pace. Con questa esperienza ci auguriamo di ascoltare i segni dei tempi, di vivere da veri e autentici tessitori di fraternità, artigiani della pace per essere Con Cristo Trasfigurati (cfr Lc 9, 28-36) per un Territorio e Popolo di Trasfigurati”. Testimoni e profeti in missione per servire amare Dio e il prossimo. Buon stile di vita e annuncio a tutti !!!

Programma 10.00/15 Arrivo a Peschici. (3 parrocchie di Manfredonia) parrocchia Sant’Antonio 10.20 Sistemazione 10.30 giro in paese 10.45 visita alla parrocchia Sant’Elia profeta e centro storico 12.30 Pranzo a Sacco e Tempo Libero. Musica e Giochi. Panorama 18.30 Torneo e Saluti

Ufficio per la pastorale dello Sport e Tempo Libero Direttore Don Michele Abatantuono Collaboratore Don Danilo Martino.