Ispettori Civilis di Manfredonia scoprono altre 9 auto rubate

MANFREDONIA/CERIGNOLA (FOGGIA), 22/07/2022 – “In agro di Cerignola, gli Ispettori Ambientali Territoriali del Corpo Volontari CIVILIS coordinati dal Comandante Nazionale generale Giuseppe Marasco, a seguito di accertamenti e controllo del territorio avvenuto ieri, hanno rinvenuto 9 autovetture che, da verifiche effettuate presso la Banca Dati CED del Ministero dell’Interno, sono risultate oggetto di furto nelle varie province.

Avvisati i Carabinieri di Cerignola che tempestivamente una volante dei N.O.R.M. si è recata sul posto, a seguito il carro attrezzi dell’ACI CERUOLO, che verificata la situazione al momento non ha potuto recuperare le sei auto non incendiate. ( foto e video denuncia). Le autovetture 3 erano completamente bruciate, prive di targhe, certificato di proprietà e carta di circolazione, mentre le altre sei non bruciate hanno tutte il numero di telaio e targhe come dalla video denuncia pubblicata sui social. Le località dove sono state rinvenute sono la Diga Capacciotti località Stongeta Feudo del Pero (autovetture non recuperate all’interno dell’invaso aspettando l’abbassamento delle acque, ma prima che il livello delle acque si alza) e dovranno essere riconsegnate, per la successiva rottamazione, autovetture ai legittimi proprietari e altre alle compagnie assicurative (in caso di avvenuta stipula di polizza assicurativa di incendio e furto).

L’attività di controllo continuerà nei prossimi giorni con l’impiego di militari specializzati per risalire agli autori. Intanto nel nostro territorio di capitanata presso i Commissariati di Polizia di stato e Comandi CARABINIERI, ogni giorno arrivano denunce di furti di autoveicoli. I controlli sono pochi per mancanza di personale e nuovi mezzi alle forze di polizia, il business dei motori nuovi e pezzi di ricambio è in forte crescita. Siamo messi male, se Il Prefetto di Foggia, il Questore di Foggia e tutte le Autorità non si impegnano a prendere i dovuti provvedimenti e con sinergia non mostrano la forza dello STATO, Noi Ispettori Ambientali Territoriali Volontari CIVILIS non possiamo che assistere passivamente alla Apocalisse e deturpazione del nostro territorio quale unica risorsa”.

Lo riporta il Comandante Giuseppe Marasco.