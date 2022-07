Malamovida a Manfredonia, De Luca: “Subito installazione di videocamere”

In questi casi serve un accordo tra pubblico e privato per gestire al meglio le nottate.

Il Comune deve garantire una maggiore pulizia e controllo nei limiti di quanto possibile. I privati devono garantire il controllo interno ed esterno ai locali e sulle principali strade su cui si affacciano. Restituire in sicurezza una piccola parte degli introiti che incassano non è un grande sacrificio e garantirebbe alle famiglie tranquillità. Al Sindaco chiediamo di attivare un tavolo con gli esercenti per evitare nuovi problemi e un agosto sereno”.