Manfredonia, chiusura totale del traffico per il “Summer Show”

MANFREDONIA (FOGGIA), 22/07/2022 – “IL VICARIO Vi sta la nota con la quale il Sindaco di Manfredonia , Ing. Giovanni Rotice, chiedeva la chiusura totale al traffico veicolare e l’istituzione di un divieto di sosta e fer mata temporaneo in Lungomare Nazario Sauro , nel tratto compreso tra via del Porto e via Campanile ,



dalle ore 17.00 del 24 luglio 2022 alle ore 02.00 del giorno 25 luglio 2022, al fine di poter consentire lo svolgimento dell’evento denominato “Summer Show”, il cui svolgimento è previsto in Piazzale Diomede e in Piazza Maestri D’Ascia; Ritenuto che sussistono esigenze di sicurezza della circolazione e di interesse collettivo;Ravvisata la necessità di vietare la sosta di tutte le categorie di veicoli sulle strade interessate ai lavori;

ORDINA Il divieto di sosta e fermata temporaneo e la chiusura totale al traffico veicolare in Lungomare Nazario Sauro, nel tratto compreso tra via del Porto e via Campanile, dalle ore 17.00 del 24 luglio 2022 alle ore 02.00 del giorno 25 luglio 2022, al fine di consentire lo svolgimento dell’evento denominato “Summer Show”, il cui svolgimento è previsto in Piazzale Diomede e in Piazza Maestri D’Ascia.



Gli autoservizi di linea adibiti a pubblico servizio di trasporto passeggeri in transito nel tratto di strada interessato dai lavori potranno adottare percorsi alternativi da loro individuati; E’ prevista la sanzione accessoria della rimozione dei veicoli in sosta in violazione alle disposizioni contenute nella presente ordinanza. La Polizia Municipale e gli organi di polizia stradale sono incaricati dell’ esecuzione della presente ordinanza.