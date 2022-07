Manfredonia, quinto trattamento di disinfestazione estiva contro insetti

MANFREDONIA (FOGGIA), 22/07/2022 – Inizia lunedì 25 luglio il quinto trattamento di disinfestazione estiva contro mosche, zanzare e insetti vari nel territorio di Manfredonia (comprensivo di Siponto, Borgo Mezzanone, Fraz.Montagna, Sciale Rondinelle, Sciale degli Zingari, Villaggio La Bussola, Scalo dei Saraceni, Ippocampo).



Come noto la nuova Amministrazione comunale del sindaco Rotice, in accordo con ASE SPA, visti i parecchi disagi avvertiti da residenti e turisti negli anni passati, ha apportato delle modifiche sul servizio, a partire dall’aumento dei trattamenti che passano da 6 ad 8 (senza alcun costo aggiuntivo per i cittadini) inglobando i mesi di maggio e settembre, a vantaggio della vivibilità degli ambienti esterni e dell’attrattività turistica.