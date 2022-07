Rotice: “Da oggi aperta strada che collega i Comparti CA1 e CA2”

MANFREDONIA (FOGGIA), 22/07/2022 – “Strada facendo, gli impegni vengono mantenuti in tempi rapidi. Dopo l’approvazione in Consiglio comunale dell’art.32, che regola nelle convenzioni stipulate la possibilità per le cooperative di cedere le aree a servizio, oggi è un’altra giornata di svolta per i Comparti CA per l’attesa apertura della strada che collega i Comparti CA1 e CA2 con il resto della zona, agevolando la viabilità dei residenti.