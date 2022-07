USB Foggia, prevista giornata di sciopero del personale sanitario

Foggia, 22 luglio 2022 – Si riporta di seguito la nota diffusa dall’esecutivo del sindacato USB Foggia Mangia Santo:

OGGETTO: dichiarazione di una giornata di sciopero (24ore) di tutto il personale della società in house della ASLFG, SanitaserviceASLFG, per il giorno 04/08/2022. Premesso che in data11/07/2022 la scrivente aveva indetto uno stato di agitazione di tutto il personale Sanitaservice ASL FG, con le motivazioni lì indicate e motivate che riportiamo:

1 sblocco delle assunzioni;

2 proroga delle graduatorie in scadenza;

premesso che in data 19/02/2022 si è svolto, in videoconferenza, il previsto tavolo di raffreddamento (art.2.comma2L.146/90esmi) presso la Prefettura di Foggia con esito negativo stante, anche, la mancata presenza di uno degli attori in causa (l’Assessorato regionale alla sanità e/o il Dipartimento tutela della salute della RegionePuglia), la scrivente O.S.USB indice una prima giornata di sciopero di 24 ore per il giorno 04/08/2022. La USB è sempre disponibile al dialogo quando questo è accolto da tutte le parti ma è inaccettabile che i Lavoratori non abbiano risposte a distanza di oltre un mese e che, per fare cassa (o, peggio, pensare di poter esternalizzare i servizi), si accollino dei carichidi lavoro abnormi stante la carenza di personale. Durante la giornata di sciopero la USB organizza un presidio di Lavorato ripresso la Presidenza della Giunta regionale a Bari invia Nazario Sauro dalle ore 9 alle ore 14. La scrivente si impegna ad essere parte attiva per il mantenimento dei servizi minimi da garantire durante lo sciopero. Tanto si doveva, si coglie l’occasione per salutare.

L’esecutivo USB Foggia Mangia Santo