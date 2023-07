Cade nel giro dell’Austria, muore ciclista 17enne vicentino

Il ciclista junior vicentino Jacopo Venzo, 17enne di Cartigliano (Vicenza) è morto in Austria dopo una terribile caduta in discesa durante la prima tappa della Junioren Rundfahrt.

L’annuncio è arrivato oggi, anche se la tragedia è accaduta ieri, della sua squadra, la Campana Imballaggi Geo&Tex Trentino con un post su Facebook.

‘E’ caduto in discesa in una lunga curva’

La tappa della Junioren-Rundfahrt Oberoesterreich, quella in cui ha perso la vita Jacopo Venzo, era partita in località Haid con arriva a Marchtrenk.

Alla corsa a tappe partecipavano 140 concorrenti di vari paesi europei e anche di oltreoceano. “Il nostro pensiero va alla famiglia, ai compagni di squadra e allo staff. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e il ricovero in ospedale l’atleta è deceduto per le gravi ferite riportate”, comunicano la Federazione ciclismo dell’Alta Austria e gli organizzatori.

Il 17enne – proseguono – stava scendendo da solo ed è rovinosamente caduto “in una lunga curva a sinistra”.

In mattinata è stata organizzata una commemorazione a Bad Leonfelden an. Gli altri atleti vengono assistiti da psicologi della Croce rossa. Secondo il presidente della Federazione Paul Resch, l’annullamento della gara è stata l’unica strada percorribile. “E’ una questione molto delicata in una gara con giovani tra i 17 e 19 anni”, spiega Resch.