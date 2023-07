Il Ministro Valditara a Vieste: “Gli alunni più bravi a scuola si annoiano”

VIESTE (FOGGIA) – La scuola deve tutelare gli alunni in difficoltà e con problemi di apprendimento, ma anche gli allievi talentuosi. A ribadirlo è stato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara: partecipando alla quarta giornata del festival ‘Il libro possibile’, a Vieste, il numero uno del dicastero bianco ha detto che a Viale Trastevere si sta lavorando per una “scuola che metta al centro la persona come vuole la nostra Costituzione: valorizzare i talenti e consentire ai giovani di realizzarsi”.

Fonte: illibropossibile

“La grande sfida che la scuola italiana deve vincere – ha proseguito Valditara – è quella di riuscire a valorizzare il talento di ciascun ragazzo, perchè attraverso questa valorizzazione si va a creare un modello di scuola che sappia sanare quella frattura che oggi penalizza molti giovani”.

E ancora: “Bisogna prendersi cura del ragazzo che ha difficoltà e creare percorsi extracurriculari che coinvolgano diversi insegnanti – ha sottolineato il ministro – così come creare percorsi ad hoc per ragazzi con straordinari talenti che in aula si annoiano e che dovranno poter accelerare nel programma di studi”.

Lo riporta il sito tecnicadellascuola.it.