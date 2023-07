Incidente stradale nel Foggiano, muore un lavoratore agricolo

FOGGIA – “Il ragazzo che vedete in foto si chiamava Sane, veniva dal Gambia, ed era un lavoratore agricolo della provincia di Foggia. È morto, nell’ennesimo incidente stradale sulla statale 16, mercoledì scorso mentre rientrava dal lavoro.

Il conducente dell’auto su cui Sane si trovava ha, probabilmente, avuto un colpo di sonno, e l’auto si è ribaltata nei campi.

Altre due persone sono ferite e ricoverate in ospedale. Di questo incidente, di cui chiunque si è ben guardato dal parlare, si potrebbe dire che è stato una fatalità, ma sappiamo bene che si tratta di tutt’altro.

Le cause di questo come di tutti gli incidenti che lo hanno purtroppo preceduto sono i turni di lavoro massacranti e le pochissime ore di sonno a cui i lavoratori sono costretti da un sistema che li sfrutta fino al midollo. I padroni che non rispettano contratti nazionali in cui è scritto nero su bianco che sarebbero loro a dover offrire trasporto e alloggio ai lavoratori stagionali, lo stato che a ogni nuovo governo introduce leggi sempre più razziste sull’immigrazione.



Sane, inoltre, viveva a Casa Sankara, un luogo per cui le istituzioni pugliesi, col presidente Emiliano in testa, si sono spese attivamente, cercando di convincere i lavoratori di San Severo ad andare ad abitare nei container (degli immigrati mica meriteranno case vere?) lì approntate, ricevendo, però, un secco diniego.

D’altronde, perché sarebbero dovuti andare a vivere in un luogo lontano dai campi su cui lavorano, senza trasporti, e affacciato su quella statale 16 che è una delle strade più mortali d’Italia? L’incidente in cui è morto Sane è la tragica conferma che avevano ragione. Abbiamo un solo modo per cambiare questo stato di cose: la lotta. Rest in Power”. Lo riporta Comitato Lavoratori delle Campagne.