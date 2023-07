Manfredonia, 27 mln di euro per il sistema idrico/fognante della Riviera Sud

MANFREDONIA (FOGGIA) – Per Manfredonia, in arrivo altri cospicui finanziamenti per un rilancio urbanistico e produttivo lì dove persistono carenze infrastrutturali basilari. Nello specifico, nei giorni scorsi l’Autorità Idrica Pugliese ha deliberato lo stanziamento di 27milioni di euro per l’adeguamento funzionale delle infrastrutture idriche/fognanti a servizio degli insediamenti turistici Sciale delle Rondinelle, Sciale degli Zingari, Scalo dei Saraceni ed Ippocampo, a conclusione di un annoso iter burocratico.