Operazione anti caporalato nel Foggiano. “Non c’è collaborazione dalle imprese”

FOGGIA – “Proseguire nelle denunce dei lavoratori, sostenuti dal nostro sindacato, e insistere su azione repressiva dei fenomeni discorsivi del mercato del lavoro. Se non c’è collaborazione da parte delle imprese, è l’unica strada per debellare il caporalato nella nostra provincia”. È quanto dichiarano in una nota congiunta il segretario generale della Cgil Foggia, Maurizio Carmeno, e il segretario generale della Flai di Capitanata, Giovanni Tarantella.

Cgil e Flai avevano rivolto un appello alla Prefettura a intervenire dopo i due incendi di baracche verificatisi nell’ex pista di Borgo Mezzanone che hanno lasciato decine di lavoratori senza documenti, beni di prima necessità e un riparo.

“Dalla Prefettura abbiamo avuto garanzia dell’installazione di 150 case mobili per una capacità di 400 posti entro una settimana, cui faranno seguito altre 200 per un totale di 1000 possibili ospiti.

Così come in questo periodo di alte temperature e aumento della presenza di lavoratori sarà garantito un presidio dei vigili del fuoco con lo studio di percorsi agevolati dentro il villaggio per i mezzi antincendio. Inoltre si procederà alla bonifica di sterpaglie nei dintorni della stessa pista. Abbiamo inoltre chiesto, per chi ha perso i documenti, il rilascio in tempi rapidi di nuovi documenti”.