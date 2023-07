Progetto “Attraverso la musica, condividiamo la diversità che ci unisce” firmato “Universo Manfredonia”.

Nasce da un’idea dell’insegnante Mariangela Vairo, Maestra di ballo della

S. D.“Universo Manfredonia“, tecnico ed ufficiale di gara della Federazione Italiana Danza Sportiva,un nuovo e particolare progetto che vede coinvolte tantissime persone di tutte l’età e una quota di ragazze diversabili.

L’idea è quella di realizzare delle coreografie da ballare all’aperto, durante il periodo estivo, in giro per lidi e piazze, unendo tutti “attraverso la musica”.

Le locations saranno:

“ Lido Aurora lato sud di Patrizia Salice ” (Siponto)

” (Siponto) Ristorante “ Seashell ” (porto turistico)

” (porto turistico) Pescheria “ Martellomare ” (Manfredonia)

” (Manfredonia) ?!?! (a sorpresa)

Grazie anche a “Spagnuolo Ecologia”, main sponsor, per la collaborazione proficua e continuativa con la scuola di ballo “Universo Manfredonia”.

Questo progetto, che ha visto la luce appena 3 mesi fa, muoverà davvero tante persone in giro per la città, tutte con le t-shirts a tema, colorate in maniera evidente (fluo).

La produzione è firmata Statoquotidiano, dalle riprese (a terra e con drone) al montaggio, passando per titolazioni, musiche e messa on line. Riprese che saranno tutte al tramonto per sfruttare al meglio le location che ospiteranno questi balletti; naturalmente, la scelta dei brani è caduta sui tormentoni di quest’estate.

Il progetto tiene a sottolineare quanto la musica possa davvero cancellare le diversità ed unirci, come sentirete nell’intervista rilasciata da Mariangela Vairo e da Patrizia Salice poche ore prima della registrazione del primo video.

Universo Manfredonia: “Attraverso la musica, condividiamo la diversità che ci unisce”

Qui il link alla pagina della “Universo Manfredonia”

https://www.facebook.com/universo.manfredonia