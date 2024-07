Manfredonia, 21 luglio 2024 – La Parrocchia San Michele Arcangelo ha vissuto una giornata di festa e speranza con l’inaugurazione del Grest 2024 e l’avvio del progetto di riqualificazione dell’oratorio parrocchiale. L’evento ha visto la partecipazione delle autorità locali e religiose, tra cui il Sindaco di Manfredonia Domenico La Marca, il parroco don Giovanni Antonacci e l’Arcivescovo Padre Franco Moscone.

La cerimonia di apertura del Grest 2024 ha attirato numerose famiglie e giovani della comunità, pronti a vivere un’estate ricca di attività, giochi e momenti di riflessione. Il parroco don Giovanni Antonacci, nel suo discorso inaugurale, ha sottolineato l’importanza di creare spazi di aggregazione e crescita per i giovani, evidenziando come il Grest rappresenti un’opportunità unica per educare i ragazzi ai valori cristiani e alla convivenza sociale.

A seguire, è stato presentato ufficialmente il progetto di riqualificazione dell’oratorio parrocchiale, finanziato grazie al generoso contributo del Lions Club Manfredonia Host e della BCC di San Giovanni Rotondo. Il sindaco Domenico La Marca ha espresso la sua soddisfazione per l’iniziativa, affermando: “Questo progetto non solo migliorerà gli spazi a disposizione dei nostri ragazzi, ma rappresenta anche un segno tangibile dell’impegno della nostra comunità nel creare ambienti sicuri e accoglienti per tutti.”

L’Arcivescovo Padre Franco Moscone ha benedetto l’inizio dei lavori di riqualificazione, ribadendo l’importanza degli oratori come luoghi di crescita spirituale e umana. “L’oratorio non è solo un luogo fisico, ma un simbolo di speranza e comunità. La sua riqualificazione è un investimento sul futuro dei nostri giovani e sulla qualità della vita della nostra parrocchia,” ha dichiarato Moscone.

Il progetto di riqualificazione prevede la modernizzazione delle strutture esistenti e la creazione di nuovi spazi per le attività educative e ricreative. Saranno realizzati un campo sportivo polifunzionale, un’area giochi per i più piccoli e spazi attrezzati per attività culturali e formative. L’obiettivo è quello di rendere l’oratorio un punto di riferimento per tutta la comunità, un luogo dove i giovani possano crescere in un ambiente sano e stimolante. L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo dai parrocchiani, che vedono in questo progetto una grande opportunità per il rilancio dell’oratorio e per il rafforzamento del senso di comunità.

Causale: Donazione per riqualificazione oratorio

Iban: IT8010306978451100000002667

Intestato a Parrocchia San Michele Arcangelo

Piazza San Michele

71043-Manfredonia (FG)

a cura di Daniele Catalano