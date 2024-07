ECCOLA. La nuova Giunta comunale di Manfredonia: NOMI E DELEGHE (ATTO)

Manfredonia. Il 22 luglio 2024, con il Decreto del Sindaco N. 7, è stata ufficialmente costituita la nuova Giunta comunale di Manfredonia. Questo decreto segue i risultati delle recenti consultazioni elettorali tenutesi l’8 e il 9 giugno 2024, con il ballottaggio del 23 e 24 giugno 2024, che hanno portato all’elezione del nuovo Sindaco e del Consiglio comunale. (ATTO > decreto n 7 – nomina assessori_signed)

La Giunta comunale, come stabilito dall’art. 47 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), è composta dal Sindaco e da sette Assessori, rispettando il limite massimo di un terzo del numero di Consiglieri Comunali. Inoltre, in conformità con la legge 7 aprile 2014, n. 56, è garantita una rappresentanza di genere equilibrata, con almeno il 40% di componenti di uno dei due sessi.

Gli assessori nominati e le rispettive deleghe sono:

2. Francesco Schiavone – Assessore alle “Opere Pubbliche, Infrastrutture e Identità Territoriale”

3.Sara Delle Rose – Assessora agli “Affari Generali e Personale”

4. Matteo Gentile – Assessore allo “Sviluppo Economico”

5. Maria Teresa Valente – Assessora al “Welfare di Comunità e Cultura”

6.Cecilia Simone – Assessora al “Bilancio, Patrimonio e Istruzione” e Vicesindaca

7. Mariarita Valentino – Assessora alla “Sostenibilità, Qualità della vita e Comunità Energetiche”

Il Sindaco ha sottolineato che le nomine sono subordinate all’accertamento del possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale, come previsto dal D. Lgs. n. 267/2000 e dal D. Lgs. n. 39/2013. Gli assessori devono svolgere il proprio incarico a tempo pieno e, se lavoratori dipendenti, essere collocati in aspettativa.

Oltre alle deleghe assegnate agli assessori, il Sindaco ha deciso di mantenere la gestione diretta di alcune aree chiave, tra cui

Queste aree sono considerate strategiche per il futuro sviluppo della città e per l’efficace implementazione del programma amministrativo.

Il decreto sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prossima seduta e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Manfredonia. Questo atto segna l’inizio di una nuova fase amministrativa per la città, con l’obiettivo di affrontare le sfide presenti e future attraverso una governance efficiente e trasparente. La nuova Giunta è chiamata a lavorare con impegno e dedizione per il bene della comunità, garantendo un’amministrazione partecipata e inclusiva.

La Marca: “La nostra città ha urgente bisogno di essere amministrata”

“Dal giorno successivo alla mia vittoria ho incontrato le forze politiche di maggioranza per la formazione della giunta. È stato un momento importante di confronto, dialogo e riflessione che ha portato alla costruzione di una squadra forte, di qualità. Oggi, dopo giorni intensi di riflessione personale e collettiva, ho nominato la giunta che guiderà assieme a me la città di Manfredonia per i prossimi cinque anni. La nostra città ha urgente bisogno di essere amministrata, guidata, immaginata: ed è per questo motivo che ho scelto persone e professionisti giovani, competenti, capaci di risolvere situazioni complesse e immaginare nuovi slanci per il nostro territorio.

Ci sono persone alla loro prima esperienza amministrativa, segnale di rinnovamento e dinamicità, ben quattro donne e due consiglieri di minoranza che nella scorsa consiliatura hanno lavorato alacremente per difendere l’interesse collettivo. Una giunta tutta politica, come richiesto dalla coalizione, per risolvere le tante problematiche attuali e riconnettere i cittadini alle forze politiche attraverso il lavoro, l’ascolto e la condivisione. Tutti insieme saremo al lavoro con dedizione e impegno per il futuro della nostra città. Auguro sin da ora buon lavoro a tutti”.