Foggia. Accordo tra Comune e Giostrai: Luna Park in Via Sant'Alfonso de Liguori dal 24 al 27 Luglio per la Festa di Sant'Anna

In occasione della tanto attesa Festa di Sant’Anna, il Comune ha stretto un accordo con i giostrai per l’installazione di un coloratissimo Luna Park in via Sant’Alfonso de Liguori. L’evento, che si svolgerà dal 24 al 27 luglio, promette di essere una delle attrazioni principali per cittadini e visitatori, celebrando la tradizionale festa con giostre, bancarelle, spettacoli e momenti di convivialità.

La Festa di Sant’Anna rappresenta un appuntamento annuale imperdibile, un momento in cui la comunità si riunisce per onorare la propria patrona con celebrazioni religiose e civili. Quest’anno, l’aggiunta del Luna Park rappresenta una novità significativa, grazie all’impegno congiunto del Comune e dei giostrai, che hanno lavorato per garantire la sicurezza e il divertimento di tutti i partecipanti.

Il Luna Park allestito per l’occasione includerà una vasta gamma di attrazioni pensate per soddisfare le esigenze di grandi e piccini. Tra le giostre più attese ci sono le classiche montagne russe, il brucomela per i più piccoli, le autoscontro, e la tradizionale ruota panoramica, che offrirà una vista mozzafiato della città illuminata dalle luci della festa.

Oltre alle giostre, saranno presenti numerose bancarelle con dolciumi, giocattoli, e prodotti tipici locali, offrendo così un’ampia scelta di svaghi e prelibatezze per tutti i gusti. La presenza di punti ristoro, con stand di street food e specialità gastronomiche, completerà l’offerta, rendendo il Luna Park un luogo ideale per trascorrere l’intera giornata in compagnia della famiglia e degli amici.

La sicurezza sarà una priorità assoluta per l’evento. Il Comune, insieme agli organizzatori del Luna Park, ha predisposto un piano dettagliato per garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e igiene. Saranno presenti addetti alla sicurezza e personale sanitario per intervenire in caso di necessità, assicurando che tutti possano godere della festa in tranquillità.