Foggia. "Sfide e successi nella Chirurgia Neonatale: parola alla Dott.ssa Maria Nobili (foto - video)

All’interno del Policlinico di Foggia, abbiamo avuto l’opportunità di parlare con la Dott.ssa Maria Nobili, Direttore della Struttura di Chirurgia Pediatrica. La conversazione ha toccato temi cruciali riguardanti le malformazioni congenite, le sfide delle urgenze chirurgiche neonatali, le recenti innovazioni tecnologiche e le preoccupazioni dei genitori.

Le malformazioni congenite più comuni

“Nel nostro reparto, trattiamo una vasta gamma di malformazioni congenite”, esordisce la Dott.ssa Nobili. “Queste condizioni richiedono un intervento chirurgico immediato e preciso per correggere anomalie che, se non trattate, possono compromettere seriamente la qualità della vita dei neonati”.

Le sfide nelle urgenze chirurgiche neonatali

Affrontare le urgenze chirurgiche nei neonati presenta numerose sfide. “La principale difficoltà risiede nella fragilità dei nostri pazienti”, spiega la Dott.ssa Nobili. “I neonati hanno riserve fisiologiche limitate, il che rende qualsiasi intervento chirurgico estremamente delicato. Questo richiede un lavoro di squadra impeccabile, con neonatologi, anestesisti e chirurghi che devono coordinarsi perfettamente”.

Innovazioni e progressi tecnologici

Negli ultimi anni, la chirurgia pediatrica ha beneficiato di numerose innovazioni tecnologiche. “Queste tecnologie permettono interventi con incisioni minime, riducendo il trauma chirurgico e accelerando il recupero dei piccoli pazienti. Inoltre, la chirurgia robotica sta iniziando a trovare applicazioni anche in pediatria, offrendo una precisione senza precedenti”.

Le preoccupazioni dei genitori. “Il nostro team un sostegno costante”

Quando un bambino deve affrontare un intervento chirurgico, le preoccupazioni dei genitori sono molteplici. “La paura principale è sempre quella legata alla sicurezza dell’intervento e al dolore post-operatorio”, dice la Dott.ssa Nobili. “Per questo, il nostro team lavora incessantemente per garantire un’informazione chiara e completa ai genitori. Organizziamo incontri pre-operatori dove spieghiamo dettagliatamente il procedimento chirurgico, i rischi e i benefici, e il decorso post-operatorio. Inoltre, forniamo supporto psicologico per aiutare i genitori a gestire lo stress e l’ansia”.

“Ringrazio a tal proposito i miei collaboratori, l’intero nostro team, per me fondamentale”, conclude la dottoressa Nobili. “I dottori Francesco Canale, Diego Magistro, le dottoresse Vittoria Campanella, Raffaella Cocomazzi, Cosetta Maggipinto. Figure fondamentali per affrontare le nostre sfide, in modo professionale ma con un clima disteso”.

La Struttura di Chirurgia Pediatrica di Foggia, sotto la guida della Dott.ssa Maria Nobili, continua a rappresentare un punto di riferimento per le famiglie alle prese con malformazioni congenite e urgenze chirurgiche neonatali. Grazie alle continue innovazioni tecnologiche e a un approccio multidisciplinare centrato sul paziente e sulla famiglia, il reparto non solo affronta le sfide cliniche con competenza, ma si impegna anche a offrire un sostegno umano e empatico ai genitori, garantendo così un percorso di cura completo e rassicurante.

