Un morto e tre feriti nell’incidente avvenuto stamani sull’autostrada A24. Tra Tornimparte e L’Aquila ovest si sono scontrate un’auto e due moto in corrispondenza di un restringimento di carreggiata. Il bilancio è pesantissimo: un morto e tre feriti. Ad avere la peggio coloro che viaggiavano su due ruote: un 22enne ha perso la vita e una donna di 58 anni è in coma. Meno gravi le condizioni di un uomo di 56 anni e una ragazza di 29. Sul posto quattro ambulanze e l’elisoccorso. Per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

Rimangono gravi le condizioni di V.R.F., il 71enne travolto da un’auto ieri a Fossacesia, all’altezza del bivio di via delle Croci. L’uomo era in sella al suo scooter, quando è sopraggiunta l’auto di L.F., 58enne originario di San Severo. L’impatto è stato fortissimo. Il 71enne, conosciuto per essere stato calciatore, è caduto rovinosamente sull’asfalto, mentre l’auto si è dileguata. Ma i carabinieri della Stazione di Fossacesia l’hanno subuto rintracciata e fatto scattare l’arresto nei confronti del conducente, accusato di lesioni personali stradali gravissime e omissione di soccorso. Il ferito è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Pescara, dov’è ricoverato. Lo riporta chiaroquotidiano.it