L'ondata di caldo scalda il Mediterraneo: l’Adriatico sfiora i 30 gradi

L’ondata di caldo che sta colpendo l’Italia e l’Europa sud-orientale sta rapidamente riscaldando anche la superficie del mar Mediterraneo. Martedì 16 luglio, la temperatura nell’Adriatico, al largo della costa croata, ha sfiorato i 30 gradi. Una boa vicino a Dubrovnik ha registrato una temperatura dell’acqua di 29,7 gradi, un valore eccezionale per questo periodo dell’anno e per questa zona del Mediterraneo, superiore di 4-5 gradi rispetto alla media. Se confermata, sarebbe la temperatura dell’acqua più calda mai registrata in Croazia.

Temperature del Mediterraneo superiori alla media

Generalmente, il Mediterraneo raggiunge il picco di temperatura superficiale a metà agosto, dopo aver accumulato il calore estivo, con una media massima intorno ai 26 gradi (calcolata tra il 1982 e il 2011). A metà luglio, la temperatura media del Mediterraneo si aggira solitamente sotto i 25 gradi. Tuttavia, nel 2024, come nei due anni precedenti, la temperatura superficiale è risultata più alta, raggiungendo i 26-27 gradi. Nel 2023, nella seconda metà di luglio, il Mediterraneo ha toccato valori record, arrivando a 28 gradi medi.

Temperature eccezionali nell’Adriatico

Attorno all’Italia, il Mediterraneo è più caldo del normale, ma è nell’Adriatico che si registrano i valori più elevati, con punte oltre i 29 gradi, superando di oltre 5 gradi la norma.

Ondata di caldo sull’Europa Sud-Orientale

La temperatura del Mediterraneo rispecchia quella dell’atmosfera sovrastante, influenzata dall’aria rovente portata dall’anticiclone africano sull’Europa sud-orientale. Questa intensa e prolungata ondata di calore sta interessando l’Italia, i Balcani, e anche la Russia. In queste regioni, il termometro ha raggiunto i 42 gradi, mentre ad Anapa, in Russia, la temperatura ha sfiorato i 40 gradi (39,9°C), battendo per la quarta volta il record storico.

Temperature record anche di notte

Le temperature notturne sono estremamente elevate, con record di temperature minime registrati in varie località. A Primorsko Ahtarsk, è stato registrato un valore di 28,2°C, mentre a Spalato, in Croazia, la temperatura minima è stata di 29°C. In Romania, è stato raggiunto un nuovo record nazionale per la notte più calda mai misurata, con una temperatura minima di 29,8°C a Oravița il 17 luglio 2024, superando i 29,6°C del 14 luglio. Il giorno precedente, in Moldavia, è stato registrato un record nazionale di temperatura minima con 27,3°C a Chișinău il 16 luglio.

