Manfredonia: Carta Dedicata a Te anno 2024

Con legge di bilancio 2023 e successive modificazioni, è stata introdotta la Carta Risparmio Spesa, che ha assunto, da ultimo la denominazione “Carta Dedicata a te”.

Con decreto Ministeriale del 4 giugno 2024, pubblicato nella G.U. – Serie Generale n. 146 del 24/06/2024, sono state fornite le disposizioni attuative per la utilizzazione del Fondo per il beneficio economico denominato “Carta Dedicata a te” relativamente all’anno 2024.

La “Carta Dedicata a te” è utilizzabile per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità e di carburanti, nonché in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale.

Non occorrerà inviare alcuna domanda, perché è direttamente il Ministero (Agricoltura e della sovranità alimentare) ad individuare i beneficiari.

Sono esclusi dal contributo i nuclei familiari che alla data di entrata in vigore del Decreto Interministeriale 4/6/2024, includano percettori di: Assegno di Inclusione, Reddito di Cittadinanza, Carta acquisti o di qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà che preveda l’erogazione di un sussidio economico a livello nazionale, regionale o locale. Non spetta, inoltre, ai nuclei familiari nei quali almeno un componente risulti percettore di: Nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASPI), Indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori (DIS-COLL), Indennità di mobilità, Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito, Cassa integrazione guadagni (CIG) o qualsivoglia differente forma di integrazione salariale o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.

I Comuni, successivamente all’invio dell’elenco dei beneficiari da parte dell’INPS ed ai controlli di verifica, di competenza, provvederanno a comunicare ai cittadini la attribuzione del bonus, ritirando la carta elettronica presso Poste Italiane.

La Carta avrà un importo di 500,00 e va attivata entro il 16 Dicembre 2024, pena la decadenza dal beneficio. Le somme, inoltre devono essere interamente utilizzate entro e non oltre il 28/02/2025.

Sono beneficiari del contributo i cittadini in possesso dei seguenti requisiti alla data della pubblicazione del decreto interministeriale (24 giugno 2024):

Iscrizione di tutti i componenti del nucleo familiare nell’Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale);

Titolari di una certificazione ISEE ordinario, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15.000,00 euro annui.

I beneficiari in possesso dei requisiti sono individuati da Ministero secondo il seguente ordine di priorità: