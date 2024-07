Manfredonia. Attesa per questo pomeriggio l’ufficializzazione relativa alla nuova Giunta comunale della Città di Manfredonia.

Ecco ufficiosamente i nominativi relativi agli 8 “ruoli di governo”, Vale a dire, ai 7 assessori e al presidente del consiglio comunale.

Per “Molo 21”, che ha proposto la candidatura al tempo dell’attuale sindaco Domenico La Marca, un assessorato è previsto per Giovanni Mansueto (Urbanistica), mentre per Michele Iacoviello dovrebbe esserci la presidenza del Consiglio comunale.

Per il PD: a Rita Valentino spetterebbero una delega nel settore Ambiente, “Sostenibilità, Qualità della vita e Comunità Energetiche” (in modo tale da avere il terzo assessore ed evitare una presenza non controllabile in consiglio comunale), a Cecilia Simone l’assessorato alle Risorse Finanziarie e Programmazione (anche il ruolo di vicesindaco); a Matteo Gentile possibile assessorato con delega alle attività produttive. Da precisare come ad Alfredo De Luca, primo della lista civica La Marca sindaco – Europa Verde, verrà assegnata, nell’ambito della collaborazione con il sindaco nel settore ambientale, una delega da consigliere comunale alle politiche di resilienza alla crisi climatica, di tutela della biodiversità e alla città sostenibile.

Per Progetto popolare: sport, eventi, per Francesco Schiavone; un assessorato anche per Sara Delle Rose (assessorato Politiche Generali, del Lavoro e Formative,ndr)

Per CON: Maria Teresa Valente delega al Welfare e alle Politiche sociali.

Attesa per le comunicazioni ufficiali del sindaco, che avocherà a se diverse deleghe.