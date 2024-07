Pedrengo, cadavere nel fiume Serio: scoperta l’identità dell’uomo

Il cadavere ritrovato sabato 20 luglio nelle acque del fiume Serio a Pedrengo è stato identificato come quello di R.C., un uomo pugliese di cinquant’anni scomparso all’inizio di luglio. I carabinieri del comando provinciale di Bergamo hanno determinato la sua identità in poco più di 24 ore, analizzando le denunce di scomparsa sia a livello provinciale che nazionale. Secondo le ricostruzioni, il decesso sarebbe stato causato da un gesto volontario.

Il ritrovamento del cadavere nel fiume Serio e le indagini

Il corpo è stato avvistato intorno alle 10:30 di sabato mattina da alcuni abitanti della zona di via Giardini, al confine con Seriate, giacente prono su alcune grosse pietre. Sul posto sono intervenuti i militari di Bergamo e Seriate, insieme al personale medico dell’automedica di Bergamo e un’ambulanza di Seriate, oltre a una squadra dei Vigili del Fuoco di Bergamo.

L’uomo indossava solo una camicia di colore chiaro e non aveva pantaloni né documenti. L’identificazione è stata resa possibile grazie a un tatuaggio raffigurante due pugni contrapposti con la scritta “Family” e un orecchino con dei fori all’orecchio sinistro.

Grazie a questi elementi, i carabinieri hanno identificato l’uomo, che sarebbe arrivato in provincia dalla Puglia nei giorni scorsi per poi togliersi la vita. Dopo il nullaosta dell’autorità giudiziaria, la salma sarà restituita ai parenti per le esequie.

Lo riporta Valseriananews.it