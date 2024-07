LUCERA – Lunedì 15 luglio, nei locali della Cgil di Lucera, un primo gruppo di cittadini e cittadine appartenenti a partiti, sindacati, associazioni, insieme a cittadini e cittadine che hanno a cuore la Costituzione e l’Unità nazionale, ha costituito un primo nucleo promotore del più vasto Comitato contro l’Autonomia Differenziata che anche a Lucera dovrà vedere la luce.

Questo nucleo promotore fa appello a tutte le forze politiche, sociali, economiche e culturali della città per costruire un comitato grande, plurale e aperto a tutti coloro i quali condividono l’istanza fondamentale messa in atto dal Comitato Nazionale: abrogare integralmente la Legge Calderoli numero 86 del 2024, il primo passo della distruzione dell’Unità Nazionale voluta dalla destra di governo a trazione leghista, che produrrebbe la frammentazione del sistema sanitario nazionale, dell’istruzione, delle politiche ambientali, per citare solo alcune materie, in venti sottosistemi regionali che lederebbero l’uguaglianza dei cittadini italiani, tutti, di fronte alla legge e alla Costituzione.

Ora è il momento di agire, a giorni comincerà la raccolta delle firme per indire un referendum abrogativo che porti la maggioranza dei cittadini italiani alle urne per difendere l’unità e l’integrità dell’Italia. Per questi motivi, il nucleo promotore chiama all’azione tutti coloro che, al di là dei colori politici e delle provenienze culturali, condividono l’obiettivo di salvare l’Italia, e mercoledì 24 luglio alle 17.30, nei locali della Cgil, in via Porta Foggia 40, è indetta la riunione, aperta a tutti e a tutte, per la costituzione del Comitato Per la Raccolta Firme per l’Abrogazione dell’Autonomia Differenziata. Ora è il momento di agire!