“Oggi si è svolta la nuova audizione che ho richiesto sulle rsa “San Raffaele” di San Nicandro Garganico e di Troia e ho potuto condividere con i colleghi lo stupore che ho provato quando sono venuto a conoscenza di un vero e proprio giallo: quello della gara per l’internalizzazione della struttura di San Nicandro. Una gara espletata tra il 2015 e il 2016 e addirittura assegnata al vincitore. Ma a cui non solo nessuno ha dato seguito, ma non è stata nemmeno annullata. Una gestione più che discutibile che lede le prerogative del vincitore, ma anche il principio di efficienza della pubblica amministrazione.

Ma non è tutto perché dall’audizione di oggi abbiamo ricevuto una notizia importantissima: la Regione – stando a quanto dichiarato dal dirigente – auspica che le due rsa vengano internalizzate perché ci sono troppe strutture private rispetto alle pubbliche nel nostro territorio. E’ una notizia perché si inserisce nel dilemma, ancora irrisolto, se sia più utile esternalizzare la gestione oppure no.

Dunque, continuo a seguire con la massima attenzione: nelle prossime ore formalizzerò la richiesta di documentazione sulla gara espletata anni fa perché se non si risolve questa situazione non si può guardare al futuro. Vogliamo chiarezza, ma soprattutto è giunto il momento di scoprire le carte e chiarire come sarà regolata la gestione delle due strutture foggiane”.

Nota del consigliere regionale Napoleone Cera.