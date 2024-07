Successo per la prima stagione di "Stato in Diretta": "Grazie a Tutti" (FOTO VIDEO)

Manfredonia. Con oltre 38.000 visualizzazioni in diretta per ogni puntata (tra anteprime e live), la nostra prima stagione di “Stato in Diretta” si conclude con un successo strepitoso. In un contesto dinamico e partecipativo, abbiamo esplorato tematiche di politica, eventi significativi e la crescita delle comunità locali, creando uno spazio di dialogo e confronto che ha saputo coinvolgere un vasto pubblico.

La partecipazione attiva del pubblico e dei numerosi ospiti ha reso ogni puntata un evento unico. Il talk show ha ospitato figure di rilievo nel panorama locale, che hanno condiviso storie, opinioni e progetti, arricchendo il dibattito con la loro esperienza e competenza. La varietà dei temi trattati ha permesso di offrire una visione a 360 gradi su argomenti di attualità e di interesse comune.

Il merito del successo va attribuito a una squadra di professionisti che ha lavorato con passione e dedizione. Un ringraziamento speciale va a Luigi Mossuto, ideatore del progetto, la cui gentilezza, disponibilità e professionalità hanno rappresentato il cuore del talk show. Grazie a Nicola Rosciano e a Nino per il loro contributo costante e prezioso, e un ringraziamento particolare a Daniele Catalano per la sua instancabile presenza e professionalità, che hanno garantito la qualità e la continuità del programma.

Un progetto di tale portata non sarebbe stato possibile senza il supporto di numerosi partner e sponsor. Il Marina del Gargano Porto Turistico di Manfredonia ha creduto nella nostra proposta fin dall’inizio, offrendo il proprio sostegno e ospitalità. Lo Yachting Club Marina del Gargano, il Regiohotel Manfredi, il Bruneleski e il Seashell Ristorante Manfredonia hanno messo a disposizione le loro strutture, contribuendo alla realizzazione di puntate in location suggestive e accoglienti.

Un ringraziamento sentito

Il nostro ringraziamento va anche a Mascolo Original Panuozzo di Manfredonia e a StatoQuotidiano.it del direttore Giuseppe de Filippo, che hanno supportato il progetto in modo significativo. Il contributo di StatoQuotidiano Foggia – Alto Tavoliere – 5 Reali Siti, StatoQuotidiano Manfredonia – Gargano – Basso Tavoliere e Stato Quotidiano Forum è stato fondamentale per la diffusione e il successo delle puntate.

La prima stagione del nostro talk show si conclude, ma il nostro impegno e la nostra passione per raccontare storie, eventi e idee non si fermano qui. Siamo già al lavoro per preparare la prossima stagione, con l’obiettivo di offrire contenuti sempre più coinvolgenti e di qualità.

Grazie a tutti voi per averci seguito e sostenuto. Alla prossima stagione di “Stato in Diretta”, con nuove storie da raccontare e nuovi ospiti da conoscere.