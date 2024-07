“In relazione a quanto pubblicato dalla vs testata su recente nota dell’organizzazione sindacale USB, si precisa quanto segue.



Presso l’ area R.S.A. disabilità plurisensoriali (impropriamente denominata area ortofrenica), dalle rilevazioni effettuate dai responsabili e tecnici della sicurezza e qualità dei servizi si evince che le temperature interne misurate nelle aree comuni e nelle stanze di degenza, soprattutto nelle ore maggiormente critiche, sono mediamente in linea con le disposizioni ministeriali vigenti in materia di microclima sui luoghi di lavoro nonché nelle strutture socio-sanitarie e assistenziali e che i sistemi di climatizzazione sono adeguatamente funzionanti.

Sono inoltre stati impartiti ai coordinatori di reparto dei suggerimenti per ridurre, nelle ore più calde, il riscaldamento delle stanze di degenza per effetto dell’irraggiamento solare. Pertanto invitiamo l’organizzazione a cui si riscontra ad azionare un leale confronto preventivo con eventuale sopralluogo prima di diffondere note che possano creare inutili allarmismi soprattutto in fasi ad alta sensibilità. Come già comunicato in passato ed a più riprese, ribadiamo, all’ O.S. in parola, che la scrivente rende le strutture di cui si disserta sempre accessibili per qualsivoglia controllo o rilevazione.”

Nota stampa a cura di Universo Salute Foggia.