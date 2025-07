Confisca da 3,5 milioni a Magrì Arreda: estorsione ai dipendenti e autoriciclaggio

Quote societarie, immobili, conti correnti e beni mobili per un valore complessivo di circa 3,5 milioni di euro sono stati confiscati a Vincenzo Magrì, 70 anni, e a sua moglie Maria Lucia Scatigna, 50 anni, titolari del noto mobilificio “Magrì Arreda”. Il provvedimento di confisca definitiva è stato eseguito dalla Guardia di Finanza di Brindisi su delega della Procura della Repubblica ed è stato emesso dal Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Brindisi.

I due imprenditori erano stati arrestati il 6 dicembre 2018 e condannati in via definitiva nel febbraio 2020 per una serie di reati gravi, tra cui estorsione nei confronti dei dipendenti, autoriciclaggio, lesioni colpose e falso. Il procedimento ha coinvolto anche un ex dipendente, accusato di concorso nei reati contestati.

La vicenda giudiziaria ha riguardato l’intero gruppo societario Magrì Arreda, operante nel commercio al dettaglio di mobili per la casa, con punti vendita nelle province di Brindisi, Lecce, Bari, Milano, Matera e Foggia. Il negozio aperto a Foggia in viale degli Aviatori nel 2016 era stato inaugurato con grande risonanza pubblica.

L’attività investigativa successiva alla condanna, condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Brindisi, ha permesso di ricostruire nel dettaglio il patrimonio accumulato attraverso attività illecite, grazie a indagini finanziarie, analisi documentali e accertamenti bancari. È emersa una discrepanza evidente tra i redditi dichiarati e i beni effettivamente posseduti, riconducibili ai due condannati, anche tramite intestazioni fittizie o indirette.

La confisca rappresenta la sottrazione definitiva di ricchezza illecita, in linea con l’obiettivo della Guardia di Finanza di colpire i patrimoni costruiti fuori dalla legalità, prevenendo che continuino a generare vantaggi indebiti per chi ha commesso reati.

L’operazione conferma l’attenzione del Corpo nell’aggressione ai patrimoni di origine criminale, al fine di tutelare l’economia legale, contrastare le distorsioni del mercato e favorire la giustizia sociale restituendo risorse alla collettività.

