Di Mauro nuovo Commissario del Parco Nazionale del Gargano

FOGGIA – Raffaele Di Mauro è il nuovo Commissario del Parco Nazionale del Gargano.

La nomina, annunciata con plauso dal gruppo politico “Noi Moderati Capitanata” e accolta con entusiasmo personale da figure di spicco locali, arriva in un momento cruciale per il promontorio, che si trova ad affrontare una duplice sfida: l’emergenza incendi e l’urgente necessità di un rilancio strategico.

Il plauso di “Noi Moderati Capitanata” sottolinea l’importanza di questa nomina per il futuro del Gargano.

“È necessario rilanciare il nostro promontorio per renderlo ancor più competitivo dal punto di vista del turismo e della ricettività, della comunicazione e delle infrastrutture,” si legge nella nota del gruppo.

L’auspicio è che Di Mauro possa agire come un vero “trait d’union”, capace di ascoltare le istanze di tutti gli attori del territorio, dai cittadini alle istituzioni, e di operare con la necessaria autorevolezza.

La nomina di Di Mauro giunge, infatti, in un contesto di grave emergenza ambientale. Il Gargano è stato, e continua ad essere, devastato da numerosi incendi, con un preoccupante aumento del 25% rispetto all’anno precedente. Diverse aree, tra cui l’Oasi Lago Salso a Manfredonia, Cagnano, Lesina e San Giovanni Rotondo, sono state martoriate dalle fiamme, appiccate, si presume, da “criminali senza scrupoli”.

Questa drammatica situazione rende il compito del nuovo Commissario ancora più pressante e complesso.

L’avvocato Raffaele Di Mauro è atteso da un’opera che si preannuncia “ardua e complessa”, ma le espressioni di fiducia non mancano.

La sua profonda conoscenza del territorio e l’amore per la terra garganica, unite alle sue capacità professionali, sono visti come elementi chiave per affrontare le sfide imminenti.

L’obiettivo primario sarà la ricostruzione e la prevenzione, ma anche la capacità di dare nuovo slancio a un Parco che rappresenta una delle eccellenze naturali e turistiche d’Italia.

Il lavoro che attende Di Mauro sarà cruciale per la salvaguardia del patrimonio naturale del Gargano e per il suo sviluppo futuro.