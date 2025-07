Fabbrica di falsi diplomi sanitari: condannato a 7 anni l’ex deputato Nicandro Marinacci

Sette anni e sette mesi di reclusione: è questa la condanna inflitta in primo grado a Nicandro Marinacci, ex sindaco di San Nicandro Garganico ed ex parlamentare, ritenuto il promotore di un’organizzazione dedita alla produzione e vendita di falsi diplomi nel settore sanitario. La sentenza è stata emessa il 9 luglio dal tribunale collegiale di Foggia, a conclusione di una lunga indagine coordinata dalla Procura.

I reati contestati includono associazione per delinquere, truffa, falsità materiale e ideologica in atti pubblici, contraffazione di sigilli ufficiali e induzione in errore di pubblici ufficiali. Marinacci è stato inoltre dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, con incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per cinque anni.

L’indagine, condotta dalla Guardia di Finanza, ha preso il via nel gennaio 2023 e ha portato alla luce un sistema ben organizzato per la produzione di certificati e diplomi falsi, in particolare per i titoli di Operatore Socio Sanitario (O.S.S. e O.S.S.S.), utilizzati da centinaia di persone per partecipare a concorsi pubblici, accedere alle graduatorie ATA e ottenere incarichi sanitari in maniera illegittima.

Nel corso dell’operazione erano già stati eseguiti tre arresti (tra cui il figlio dell’ex deputato), 36 perquisizioni e risultano 33 indagati complessivamente.

Secondo le ricostruzioni investigative, alcuni attestati falsi venivano venduti per somme fino a 25.000 euro, coinvolgendo anche persone ignare, raggirate da pseudo-istituti di formazione operanti in provincia di Foggia e in altre zone d’Italia.

Per gli altri imputati e per gli ulteriori soggetti raggiunti da misure cautelari, il processo è ancora in corso e si attende la pronuncia di primo grado. Intanto, la condanna di Marinacci rappresenta il primo passo giudiziario in una vicenda che ha scosso il mondo della formazione e dell’accesso al lavoro pubblico nel settore sanitario.

Lo riporta bari.repubblica.it.