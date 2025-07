Foggia Estate 2025. Domani si apre “La Stagione dei Bambini”, rassegna teatrale promossa dall’assessorato alla Cultura

Domani, 23 luglio, inizierà “La Stagione dei Bambini”, rassegna teatrale estiva promossa dal Comune di Foggia, a cura dell’Assessorato alla Cultura con il patrocinio di Puglia Culture e inserita nell’ambito del cartellone di Foggia Estate 2025.L’organizzazione e la direzione artistica sono affidate ad AVL, realtà da anni impegnata nella promozione culturale.

I bambini e le famiglie potranno vivere un’esperienza immersiva nel mondo del teatro, con quattro spettacoli portati in scena da quattro diverse compagnie artistiche: Nasca Teatri di Terra (Lecce),MAG – Movimento Artistico Giovanile (Roma), Compagnia del Sole (Bari) e Burambò (Foggia).

Domani alle ore 21, a Parco Iconavetere, la compagnia Nasca Teatri di Terra metterà in scena ‘Un cuore a pedali’, di e con Ippolito Chiarello, uno spettacolo consigliato ai bambini dai 6 anni in su.

Venerdì 25 luglio, sempre alle ore 21, in Villa Comunale il MAG- Movimento Artistico Giovanile rappresenterà ‘Il mondo di Oz’ (spettacolo consigliato ai bambini dai 5 anni in su).

Giovedì 31 luglio, sempre alle ore 21, a Parco Iconaveterela Compagnia del Sole allestirà una suggestiva rappresentazione de ‘Il codice del volo’ con Flavio Albanese (spettacolo consigliato ai bambini dagli 8 anni in su).

La mini-rassegna si chiuderà venerdì 1 aprile in Villa comunale con ‘Altrimenti arriva l’uomo nero’, di e con Daria Paoletta e Raffaele Scarimbolidella Compagnia Burambò (spettacolo consigliato ai bambini dai 4 anni in su). Inizio spettacolo sempre alle ore 21.

Ogni spettacolo sarà preceduto da un laboratorio creativo all’aperto, in programma dalle ore 20 a poco prima della rappresentazione, durante il quale i bambini saranno invitati a disegnare quello che desiderano. La partecipazione è gratuita, sai ai laboratori che agli spettacoli.

Alla rassegna è dedicatauna pagina evento sui canali social, La stagione dei Bambini su Facebook e @la_stagione_dei_bambinisu Instagram.

Un appuntamento importante per avvicinare ed educare i bambini e le loro famiglie all’arte, al teatro e alla creatività nelle loro molteplici espressioni.