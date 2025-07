Foggia, Gino Lisa decolla. Piemontese: da scalo dimenticato a nuovo hub europeo. “Mantenuta la promessa”

FOGGIA – Un tempo considerato un’infrastruttura inutilizzata e simbolo di immobilismo, l’aeroporto Gino Lisa di Foggia sta oggi vivendo una fase di concreta rinascita. A trainare il rilancio dello scalo pugliese sono gli investimenti regionali e l’operato della compagnia aerea Lumiwings, che ha recentemente avviato un nuovo collegamento diretto con Monaco di Baviera, aprendo il territorio della Capitanata al panorama europeo.

Lumiwings e il nuovo volo per Monaco: “Ottimi risultati”

A sottolineare l’importanza strategica del nuovo corso dell’aeroporto a StatoQuotidiano.it, a margine della recente festa dell’Unità di Manfredonia, è stato l’Assessore al Bilancio e agli Affari Generali della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, che ha definito Lumiwings “la compagnia aerea del Gino Lisa”. Secondo l’assessore, il servizio offerto riscontra “ritorni assolutamente positivi” da parte di passeggeri e cittadini. Il nuovo volo per Monaco rappresenta un traguardo significativo: non solo rafforza le connessioni con il nord Italia, ma sancisce l’apertura del Gino Lisa verso destinazioni internazionali, con ricadute potenzialmente importanti sul piano turistico, economico e occupazionale.

Il percorso di rinascita dell’aeroporto non è stato semplice. Piemontese ha ricordato come per anni lo scalo fosse “morto e spento”, oggetto di continue promesse rimaste disattese. “Oggi – ha dichiarato – è un luogo in cui transitano migliaia di passeggeri, e questo è uno dei risultati più importanti ottenuti per questa terra”. Il piano di rilancio ha incluso: la riapertura dell’aeroporto; l’allungamento della pista, che ne ha aumentato la capacità operativa; l’introduzione della compagnia Lumiwings con rotte nazionali e internazionali; il sostegno economico ai voli tramite fondi pubblici. Attualmente, il Gino Lisa collega Foggia con diverse città italiane – Milano, Bergamo, Venezia, Torino – e, appunto, Monaco di Baviera, aprendo nuove prospettive di mobilità per l’intero territorio.

Investimenti e visione: 36 milioni per il villaggio della Protezione Civile

A conferma dell’impegno istituzionale, la Regione Puglia ha presentato un progetto di ammodernamento dell’intera struttura aeroportuale, corredato da un rendering che anticipa l’aspetto del nuovo terminal. Parallelamente, è stato annunciato un investimento di 36 milioni di euro per la riqualificazione del “villaggio azzurro”, area adiacente all’aeroporto che ospiterà la futura sede regionale della Protezione Civile. Un progetto che mira a trasformare lo scalo non solo in nodo di transito, ma anche in infrastruttura strategica per la sicurezza e la gestione delle emergenze.

di Giovanna Tambo