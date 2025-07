Forza Italia Manfredonia: "Pericolosissime e potenziali fonti di pericolo in città"

“A fronte della nostra dichiarazione di oggettiva disponibilità, attendiamo di essere chiamati a comporre tavoli tematici stabili, che si occupino, in via strutturale, dei gravi problemi della Città, senza toni propagandistici e narrazioni di parte autoassolutorie.



Intanto, segnaliamo l’esistenza di contesti estremamente pericolosi all’interno dell’ABITATO.





Infatti, nel centro comunale di via Tratturo del Carmine, giacciono, ammassati, circa CINQUANTAMILA ( la stima è per difetto) mastelli per i rifiuti, che sviluppano un peso, pari a SETTECENTO quintali.

Ci chiediamo se sia stata effettuata o meno un’ attenta valutazione del RISCHIO-assai elevato in questo caso-di incendio ed inquinamento ambientale, la cui eventuale mancanza configura, come noto, REATO.