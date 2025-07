FOGGIA – Il Gargano brucia e la Regione Puglia resta a guardare. È durissima l’accusa lanciata dal senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, che in queste ore ha puntato il dito contro l’inerzia della Regione guidata da Michele Emiliano, incapace – secondo il senatore – di prevenire e fronteggiare l’emergenza incendi che ogni estate devasta il territorio pugliese.

“La provincia di Foggia sta bruciando – ha dichiarato Fallucchi – e le fiamme, nei giorni scorsi, hanno distrutto un patrimonio naturalistico di valore inestimabile: il Lago Salso, una delle più grandi oasi del Mezzogiorno. Circa mille ettari sono andati completamente in cenere, insieme a centinaia di fenicotteri rosa, cicogne e altre specie protette”.

La situazione resta drammatica anche in queste ore. Nuovi focolai si sono sviluppati a San Giovanni Rotondo, Celenza Valfortore, Cagnano Varano e Capoiale. “I Canadair per spegnerli – prosegue Fallucchi – sono arrivati da Napoli, Ciampino e addirittura Genova. Un’assurdità, se si pensa che in Puglia esiste l’aeroporto Gino Lisa di Foggia, destinato alla Protezione Civile, ma non c’è una flotta aerea regionale. Questo comporta ritardi gravissimi: i velivoli impiegano anche due ore per arrivare, tempo durante il quale gli incendi si espandono in modo incontrollato”.

Una situazione che il senatore definisce “inaccettabile e prevedibile”, con la Regione incapace – secondo l’accusa – di attivare strumenti di contrasto tempestivo nonostante i fondi a disposizione. “La Regione Puglia ha stanziato 10 milioni di euro – sottolinea – ma la Protezione civile non è riuscita a utilizzarli. La prima gara, bandita a febbraio, è andata deserta. Per la seconda, pubblicata il 1° luglio, si stanno ancora valutando le offerte. Siamo a fine luglio: anche quest’anno l’estate andrà letteralmente in fumo per colpa di un’inerzia colpevole”.

Fallucchi denuncia la lentezza burocratica e chiede che si faccia ricorso alle procedure straordinarie previste dal Codice dei contratti pubblici in caso di emergenza. “L’articolo 163 consente l’affidamento in somma urgenza di lavori, servizi e forniture. È evidente che ci troviamo di fronte a un’emergenza, eppure tutto è bloccato in una palude amministrativa”.

Secondo il senatore, la responsabilità è anche politica. “Ho chiesto al capogruppo regionale di FdI, Renato Perrini, di sollecitare chiarimenti immediati alla dirigente della Protezione civile pugliese, Barbara Valenzano. Ma soprattutto – aggiunge – che il presidente Emiliano chieda al Governo nazionale la dichiarazione di stato di emergenza”.

Solo attraverso il riconoscimento ufficiale dello stato di calamità, infatti, si potrebbero attivare in tempi rapidi i rinforzi di Vigili del Fuoco, l’invio di unità operative e fondi straordinari per tutelare cittadini, imprese, agricoltori e operatori turistici che, ogni estate, vivono sotto la minaccia del fuoco.

Il senatore Fallucchi ha confermato di essere in costante contatto con il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, attualmente in missione in Giappone, che sta seguendo con attenzione l’evolversi della situazione. “Si tratta quasi certamente di incendi dolosi – ha aggiunto – c’è una regia criminale che punta ancora una volta a devastare uno dei territori più belli della Puglia, approfittando dell’inefficienza delle istituzioni locali”.