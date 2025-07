Gargano in fiamme, notte di paura a San Giovanni Rotondo: evacuate 300 persone

Continuano a propagarsi senza sosta gli incendi che stanno interessando il Foggiano, alimentati dalle alte temperature e dal forte vento che da giorni soffia sul territorio. Una nuova notte di paura si è vissuta a San Giovanni Rotondo, dove il vasto incendio boschivo sviluppatosi due giorni fa ha ripreso forza, minacciando alcune palazzine alla periferia del centro abitato.Le fiamme, sospinte dalle raffiche di vento, si sono rapidamente avvicinate alle zone residenziali, costringendo le autorità a predisporre l’evacuazione preventiva di circa 300 persone.

Sul posto hanno operato per tutta la notte diverse squadre dei Vigili del Fuoco, in attesa dell’arrivo di tre canadair impegnati nelle operazioni di spegnimento dall’alba. Non solo San Giovanni Rotondo: nuovi focolai si sono accesi anche in altri comuni del Gargano, tra San Nicandro Garganico e Cagnano Varano, così come sui Monti Dauni, in particolare nelle zone di Volturino e Motta Montecorvino. La situazione resta critica: il caldo persistente, con temperature che sfiorano i 40 gradi, e le raffiche di vento rendono infatti estremamente complesso il lavoro dei soccorritori.

Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza, a non avvicinarsi alle aree interessate dagli incendi e a segnalare tempestivamente eventuali nuovi focolai. Intanto, la speranza è che nelle prossime ore le operazioni aeree possano contribuire a riportare la situazione sotto controllo e scongiurare ulteriori rischi per persone e abitazioni.

Lo riporta norbaonline.it