Incendi a San Giovanni Rotondo: evacuate circa 70 famiglie

“La situazione degli incendi che dall’altra sera assediano San Giovanni Rotondo dal versante nord si è fatta particolarmente grave.

Le fiamme che incalzano ormai da vicino le abitazioni, nonostante gli sforzi di tutti gli operatori antincendio istituzionali e volontari, hanno costretto l’Amministrazione ad evacuare circa 70 famiglie residenti in Via Lauriola e in Via Crisetti.

Il Dott. Filippo Barbano sindaco , presente sul posto insieme al Vicesindaco Michele Longo e al Comandante della Polizia Locale Giuseppe Bramante, ha dichiarato lo stato di emergenza ed ha richiesto alle autorità competenti di dichiarare lo stato di calamità naturale.

Per cercare di domare il poderoso incendio che, dalla sera di domenica, hanno distrutto circa 1.100 ettari di vegetazione, stanno lavorando senza sosta le squadre di Vigili del Fuoco giunte da Foggia ma anche dall'Abruzzo e raggiunte dai colleghi della Colonna Mobile di Bari da ieri sera, ma anche i gruppi di volontari della Protezione Civile di San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis e persino alcuni del Piemonte. Dalle 6.30 di questa mattina, le operazioni di spegnimento a terra sono coadiuvate dall'aria dai lanci di liquido ritardante da parte di due Canadair.

L’unica notizia consolante riguarda il rientro in casa delle persone che erano state evacuate per prime nelle tre palazzine di Via Costa, l’altra sera.