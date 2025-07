Incendi, Comunità Laudato Si' San Giovanni Rotondo: "Torniamo umani!"

“Non abbiamo veramente parole!! Il grido della terra che brucia, della vegetazione distrutta, di ecosistemi e reti formate in centinaia di anni e scomparse nel giro di poche ore; il grido, la rabbia, la paura di chi stamattina già dalle 6 è stato invitato a lasciare la propria casa, di chi deve restarci stando attento a non aprire porte e finestre per il tanto fumo; il sudore e la fatica di tanti che si adoperano per domare le fiamme…..

Ma cosa è capitato??? Quanta strada abbiamo percorso nella direzione opposta a quella dell’umanità?

Torniamo umani!”

Lo riporta su Facebook “Comunità Laudato Si’ San Giovanni Rotondo”.