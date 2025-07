FOGGIA – Innovazione, internazionalizzazione e vicinanza alle esigenze degli studenti: sono queste le parole chiave emerse questa mattina durante la conferenza stampa dell’Università di Foggia per la presentazione dell’offerta formativa per l’anno accademico 2025/2026, svoltasi presso l’Atrio di Palazzo Ateneo in Via Gramsci. Ad aprire l’incontro è stato il Rettore, prof. Lorenzo Lo Muzio, che ha sottolineato l’impegno dell’Ateneo nel consolidare la propria identità come punto di riferimento per il territorio e al tempo stesso come realtà sempre più proiettata oltre i confini nazionali. «Il nostro obiettivo – ha dichiarato Lo Muzio – è offrire percorsi didattici in grado di rispondere ai cambiamenti del mondo del lavoro, investendo in qualità e innovazione».

A seguire, la Prorettrice, prof.ssa Donatella Curtotti, ha evidenziato l’importanza di una comunicazione efficace per accompagnare le future matricole nella scelta consapevole del proprio percorso universitario. Proprio in quest’ottica nasce la nuova campagna istituzionale, pensata per raccontare l’esperienza universitaria non solo come percorso accademico, ma anche come crescita personale e professionale. Il cuore della conferenza è stato dedicato alla presentazione dei corsi di studio: il prof. Giorgio Mori, Delegato Rettorale alla Didattica, e la prof.ssa Daniela Dato, Delegata Rettorale all’Orientamento, hanno illustrato un’offerta sempre più articolata, che comprende corsi erogati interamente in lingua inglese, pensati per attrarre studenti internazionali, e nuove attività di orientamento personalizzate per chi si appresta a intraprendere la vita universitaria.

Tra le principali novità, spiccano i corsi di nuova istituzione del Dipartimento di Scienze Sociali, presentati dalla Direttrice, prof.ssa Carmela Robustella, segno concreto della volontà dell’Ateneo di ampliare i propri ambiti di formazione e rispondere ai bisogni emergenti della società.

Non sono mancati anche i momenti dedicati ai successi ottenuti: la conferenza è stata l’occasione per celebrare gli eccellenti risultati raggiunti dall’Università di Foggia nella classifica Censis 2025/26, che ha premiato l’Ateneo per la qualità della didattica e dei servizi agli studenti. All’incontro hanno partecipato anche il Prorettore, prof. Michele Milone, il Direttore generale, dott. Sandro Spataro, i Direttori di Dipartimento e numerosi docenti e componenti della comunità accademica, a testimonianza di un Ateneo coeso e determinato a costruire il proprio futuro insieme ai giovani.

Con la nuova offerta formativa e la campagna di comunicazione, l’Università di Foggia conferma così la propria vocazione a formare non solo professionisti competenti, ma cittadini consapevoli e protagonisti del cambiamento.