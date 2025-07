Dal 2020 al 2024 ha lavorato con la Primavera del Foggia, occupandosi anche del recupero infortuni in prima squadra. Nella scorsa stagione ha fatto parte dello staff tecnico di Ezio Capuano al Trapani, in veste di preparatore atletico. Una figura di grande affidabilità e competenza, con esperienza sia nel settore giovanile che tra i professionisti.

𝗟𝗲𝗼𝗻𝗮𝗿𝗱𝗼 𝗣𝗼𝗹𝗶𝗰𝗵𝗲𝘁𝘁𝗶 – 𝗣𝗿𝗲𝗽𝗮𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝗲𝗿𝗶

Per lui si tratta di un ritorno al “Miramare”. Polichetti ha infatti ricoperto lo stesso ruolo nella stagione 2022/2023 in Eccellenza Pugliese, culminata con la vittoria del campionato e la promozione in Serie D. Nelle stagioni successive ha maturato nuove esperienze con club come Fidelis Andria e, lo scorso anno, Gravina. Competenza e continuità al servizio del reparto portieri.