Manfredonia, 22 luglio 2025 – Con Decreto Sindacale n. 18 del 22 luglio 2025, il Sindaco di Manfredonia, Dott. Domenico La Marca, ha formalmente nominato il Sig. Matteo Donato Borgia come Ausiliario del Traffico per conto della società “Publiservizi Srl”, attuale concessionaria del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento nel territorio comunale.

La nomina arriva in seguito alla richiesta ufficiale inoltrata dalla stessa società in data 16 luglio 2025 (prot. n. 38476), successivamente integrata il 18 luglio (prot. n. 39058), nella quale si proponeva il Sig. Borgia quale figura idonea a ricoprire tale incarico. Alla domanda sono stati allegati tutti i documenti necessari, tra cui contratto di assunzione, certificati penali e casellario giudiziale, attestanti l’assenza di condanne ostative e il superamento del previsto corso di formazione per l’esercizio delle funzioni di Ausiliario del Traffico.

Il Sig. Borgia non è nuovo al ruolo: aveva già svolto il medesimo incarico nel 2022, con nomina sancita dal Decreto Sindacale n. 39 del 12 agosto 2022 e proroga n. 53 dell’11 ottobre dello stesso anno, fino alla cessazione del precedente rapporto lavorativo.

Secondo quanto disposto dal Decreto, l’Ausiliario sarà incaricato di accertare le violazioni in materia di sosta e fermata dei veicoli all’interno delle aree soggette a regolamentazione, ai sensi dell’articolo 12-bis del Codice della Strada. Il potere conferitogli include anche la redazione e sottoscrizione dei verbali e, in casi specifici, la possibilità di disporre la rimozione dei veicoli.

Il servizio dovrà essere espletato in uniforme e con apposito tesserino identificativo ben visibile al pubblico. L’attività si svolgerà sotto il controllo operativo del Responsabile dell’Ufficio Verbali della Polizia Locale di Manfredonia, al quale spetterà il compito di monitorare la gestione degli atti amministrativi legati alle infrazioni rilevate.

La nomina è vincolata alla permanenza del rapporto di lavoro tra il Sig. Borgia e la ditta concessionaria Publiservizi Srl, ed è valida comunque non oltre la data di scadenza del contratto in essere (rep. n. 10596 del 19.11.2021, registrato presso l’Agenzia delle Entrate il 23.11.2021), fissata in cinque anni.

Il Decreto, che include tutte le specifiche operative e normative di riferimento, è stato notificato agli organi di pubblica sicurezza competenti e sarà pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Manfredonia.

Con questa nomina, l’Amministrazione comunale conferma l’impegno nel garantire un controllo efficace sulle aree di sosta a pagamento, assicurando il rispetto delle regole e un corretto utilizzo degli spazi pubblici, con l’obiettivo di migliorare la viabilità e il decoro urbano.